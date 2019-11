OnePlus 7 à 389,82 € et même à 350,84 € pour les membres Cdiscount à volonté

Le OnePlus 7 accessible à 350,84 €

Puissance et élégance pour ce OnePlus 7

L'excellent OnePlus 7 est proposé dans sa version la mieux équipée puisqu'il s'agit du modèle à 8 Go de RAM + 256 Go de mémoire interne, soit des capacités tout simplement hallucinantes. Le smartphone affiche donc un prix très attractif aujourd'hui sur Cdiscount, et particulièrement pour les membres de Cdiscount à volonté, qui voient le prix affiché de 389 € diminuer de 10 % et ainsi atteindre les 350,84 €.En passant commande aujourd'hui, vous pourrez recevoir votre nouveau smartphone après-demain, chez vous ou en point retrait.Le OnePlus 7 est un smartphone tout simplement exceptionnel puisque, malgré un prix qui reste dans le domaine du raisonnable, il offre des caractéristiques rivalisant facilement avec certains produits haut de gamme. Son grand écran OLED de 6,41 pouces bien calibré, affiche une définition de 2340 x 1080 pixels et une résolution de 402 ppp. Son processeur est le performant Snapdragon 855 qui, couplé aux 8 Go de RAM, propose une réactivité sans faille.Avec une capacité de 3 700 mAh, nous avons affaire à une batterie endurante qui promet une très bonne autonomie. Avec son double objectif arrière de 48 + 5 mégapixels et un capteur frontal de 16 mégapixels, la partie photo du OnePlus 7 est solide et permettra de prendre de très beaux clichés ainsi que des vidéos de qualité.En achetant le OnePlus 7 en ce moment sur Cdiscount, vous faites réellement une affaire, en particulier si vous, ou un de vos proches, êtes membre de Cdiscount à volonté.