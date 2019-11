-30% sur une carte mémoire micro SDXC PNY Performance 64 Go chez Cdiscount

La carte mémoire micro SDXC PNY Performance 64 Go à 18,89€

Vitesses de transfert allant jusqu'à 50 Mo/s

Profitez donc de ce bon plan Cdiscount où l'enseigne bordelaise propose sur son site en ligne la PNY Performance de 64 Go qui fait l'objet d'une promotion.Vendue initialement à 26,99 euros, la carte mémoire micro SDXC voit son prix chuter à 18,89 euros ; soit 30% de remise grâce au code AFFAIRE30 qui est à saisir dans le panier. Le coupon de réduction est valable jusqu'au vendredi 15 novembre 2019 à 16 heures.Pour information, la livraison de la carte mémoire est gratuite en point relais. Pour les membres CDAV , ils peuvent la réceptionner à domicile.Cette carte mémoire est idéale pour stocker tout type de données, comme des applications, de la musique, des photos ou encore des vidéos.Fournie avec un adaptateur, la PNY Performance est certifiée Class 10 et bénéficie de vitesses de transfert allant jusqu'à 50 Mo/s (en lecture) et 10 Mo/s (en écriture).Enfin, l'accessoire dispose d'une garantie de 5 ans de la part du fabricant.