Sega Mega Drive Mini à 59,99€ au lieu de 79,99€

La Sega Mega Drive Mini en promo

40 jeux cultes inclus

La Team Clubic Bons Plans vous invite donc à vous rendre sur le site Cdiscount pour acquérir en promotion la Sega Mega Drive Mini. Alors qu'elle était vendue à 79,99 euros à sa sortie en octobre dernier, la console de jeux rétro voit son prix baisser à 59,99 euros ; soit une baisse de tarif de 20 euros. Sympa, n'est-ce pas ?!Afin d'éviter de payer d'éventuels frais de port, il est conseillé de privilégier le retrait gratuit de la console de jeux en point relais. Pour les membres CDAV du site marchand, ils pourront le réceptionner gratuitement à domicile grâce au programme Cdiscount à volonté Cette console mythique marqué toute une génération de gamers. La réplique miniature de la Mega Drive prête à l'emploi inclut 40 jeux cultes, parmi lesquels : Ecco the Dolphin, Castlevania: Bloodlines (Castlevania: The New Generation), Space Harrier 2, Shining Force, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Toe Jam & Earl, Comix Zone, Sonic the Hedgehog, Altered Beast, Gunstar Heroes et bien d'autres.Enfin, la console est fournie avec 2 manettes classiques à 3 boutons, un câble d'alimentation USB et un câble HDMI.