La carte MicroSD Samsung evo 128Go à très bon prix chez Cdiscount

Le Black Friday n'a qu'à bien se tenir !

Toujours aussi solide

Nous sommes chez Cdiscount pour cette promotion des plus intéressantes. Il n'y a pas grand chose à dire au sujet des modalités si ce n'est que la livraison à domicile est gratuite. Puisque le prix est extrêmement bas, il est plutôt logique que le site bordelais ne propose pas le paiement en plusieurs fois. Sachez aussi que Samsung met à disposition de l'acheteur une garantie de 10 ans. Vous serez donc couvert sur le long terme. À présent, passons aux différentes spécificités de cette carte microSD très séduisante.Comme son appellation l'indique, cette version peut accueillir jusqu'à 128 Go de données. Vous pourrez l'insérer dans la plupart des smartphones et tablettes du marché. Grâce à sa classe de vitesse UHS 3 et sa catégorie 10, elle peut vous permettre d'enregistrer puis de visionner des vidéos en 4K. Continuons avec les chiffres puisque la vitesse de lecture peut atteindre 80 Mo/s contre 20 Mo/s en écriture. Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas en si bon chemin...La particularité des cartes microSD Samsung Evo Plus se trouve au niveau de leur robustesse. Malgré leur très petite taille, elles peuvent résister à de nombreuses agressions extérieures. Ainsi, elles ne craignent pas l'eau, les rayons X, les températures extrêmes ni même les champs magnétiques. Vous pourrez donc l'avoir constamment avec vous sans risquer de l'endommager. Vous l'aurez compris, Samsung a associé à merveille des performances optimales et une fiabilité de chaque instant.Inutile de rappeler que la carte microSD Samsung Evo Plus est une valeur sûre. Elle convient à des centaines d'appareils et démontre une longévité hors du commun. Si vous avez besoin de faire un peu de place sur votre smartphone, cet achat pourrait s'avérer être salvateur. Il ne vous reste plus qu'à passer à la caisse.