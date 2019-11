Xiaomi Redmi Note 8 32Go à moins de 150€ chez Cdiscount

Baisse de prix pour le Xiaomi Redmi Note 8

Un rapport qualité-prix exceptionnel

Commercialisé depuis quelques semaines seulement, le Xiaomi Redmi Note 8 est vendu sur Cdiscount à un prix encore plus avantageux qu'auparavant. Et comme il n'était déjà pas bien cher de base, on se retrouve avec cet excellent smartphone pour la modique somme de 149,99 euros dans sa version 32 Go d'espace de stockage et coloris noir. La livraison est gratuite en France, vous serez livré entre le 18 et le 20 novembre 2019 pour une commande passé le 5 novembre. Et qui Cdiscount, dit paiement en quatre fois disponibles.Le smartphone propose un design classique qui a fait ses preuves : bordures fines et encoche waterdrop. Il dispose d'un écran LCD de 6,3 pouces avec définition FHD+ 1080 pixels, format 19,5:9 et ratio corps-écran de 81,7%. Côté performances, o na droit à un SoC Snapdragon 665 de Qualcomm gravé en 11nm couplé à 3 Go de RAM. L'autonomie est confiée à une généreuse batterie de 4000 mAh compatible recharge rapide 18W. À ce prix, vous ne pensiez pas pouvoir bénéficier d'un quadruple capteur photo . Et bien détrompe-vous ! Le Redmi Note 8 dispose d'un setup composé d'un module principal de 48 MP et ouverture f/1.8, d'un capteur ultra grand-angle de 8 MP et f/2.2, d'un capteur macro de 2 MP et f/2.4 et d'un capteur de profondeur de 2 MP et f/2.4. A ce tarif, plus d'hésitation à avoir !