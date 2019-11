Imprimez 100 pages/mois gratuitement pendant 2 ans grâce à cette offre imprimante HP

La HP OfficeJet 6950 en vente flash sur Cdiscount

Ue imprimante jet d'encre 4 en 1

Prenez donc la direction du site en ligne Cdiscount pour vous procurer en promotion la HP OfficeJet 6950. Alors qu'elle est initialement vendue à 199,99 euros, l'imprimante voit son prix baisser à 80,99 euros ; soit 119 euros de remise immédiate de la part du site marchand. Cette offre promotionnelle, qui contient également 2 ans d'encre inclus (soit un forfait Instant Ink 100 pages / mois), s'inscrit dans le cadre d'une vente flash prenant fin ce mardi 5 novembre 2019 à 17 heures précises.Pour éviter de débourser le moindre centime supplémentaire concernant les frais de port, nous vous conseillons de privilégier le retrait gratuit de l'imprimante en point relais. Pour les membres CDAV du site marchand, ils pourront le réceptionner gratuitement à domicile grâce au programme Cdiscount à volonté La HP OfficeJet 6950 est une imprimante jet d'encre 4 en 1 qui dispose des fonctionnalités suivantes : impression, scan, photocopie et fax.Côté interfaces, on retrouvera 1 port USB 2.0 (USB 4 broches type B) et 1 modem RJ-11. La OfficeJet 6950 de HP imprime notamment vos documents en recto verso et jusqu'à 29 pages par minute. Enfin, sa catégorie de résolution maximale va jusqu'à 600 x 1 200 ppp en mono et 4 800 x 1 200 ppp en couleur.