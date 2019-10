Joy-Con en promotion chez Cdiscount, c'est le Black Friday avant l'heure

Des Joy-Con originaux à moins de 60 €

Des manettes de rechange pour que le jeu ne s'arrête jamais

Ces superbes Joy-Con vendus à petit prix sur Cdiscount sont disponibles dans deux coloris vitaminés, le vert néon et le rose néon. Des couleurs qui apporteront une touche pétillante et décalée à votre console préférée. Si vous préférez la version classique, vous pouvez également vous les procurer à ce prix dans leur traditionnel habit rouge et bleu.C'est grâce à une double réduction que vous pourrez profiter d'un prix aussi bas sur les Joy-Con de la Nintendo Switch. En effet, le pack de deux manettes bénéficie déjà d'une remise de 30 % par rapport à son prix habituel, en affichant un montant de 64,90 €. Pour accéder au prix le plus intéressant, il faudra activer le coupon promotionnel de 10 % proposé par Cdiscount. Pour cela, il suffit d'inscrire le code GAMER10 dans la case dédiée. Celle-ci apparaît juste avant la page réservée au paiement.Une fois votre jolie paire de Joy-Con arrivée à bon port, vous pourrez rattacher chacune des manettes à votre Nintendo Switch pour l'utiliser dans sa version portable, ou vous pourrez les garder détachées et vous lancer directement dans une partie multijoueurs. Le Joy-Con peut se tenir verticalement ou horizontalement, chaque joueur est libre de l'utiliser comme il l'entend. Pour profiter du gyroscope des Joy-Con, enfilez la dragonne autour de votre poignet comme un bracelet. Les Joy-Con bénéficient d'une garantie de deux ans qui assure les pièces, mais aussi la main d'œuvre et le déplacement.À vous les folles parties de jeux Nintendo Switch multijoueurs !Que ce soit pour offrir ou pour vous faire plaisir, craquez sans culpabiliser sur ces Joy-Con en promo chez Cdiscount.