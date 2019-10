Ne ratez pas la trottinette électrique XIAOMI M365 qui passe en-dessous des 350€

La M365 de XIAOMI à 349,99 euros (voire moins en négociant le tarif)

Le mode de transport incontournable

Par l'intermédiaire de Cdiscount, le géant XIAOMI met en vente la trottinette électrique M365 au tarif de 349,99€, soit 50 euros de moins par rapport à son prix initial.Actuellement, Cdiscount met à disposition à ses membres un bouton permettant une négociation de prix. Ainsi, depuis la page produit, une fenêtre pop-up s'affiche et invite le futur acquéreur à saisir son tarif personnalisé. À l'issue de cette saisie, l'enseigne valide le prix suggéré ou, si ce dernier est jugé trop bas, propose son propre tarif.Un conseil : n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre, saisissez un prix relativement convenable.À propos des frais de port, la trottinette électrique est éligible à la livraison gratuite en point relais. De leur côté, les membres CDAV bénéficient de la livraison gratuite à domicile. Si vous êtes intéressés par le programme Cdiscount à volonté , sachez qu'il est possible de le tester gratuitement durant quelques jours.La trottinette électrique est devenue le mode de transport incontournable de nos jours et a été récemment soumise au Code de la route Conçue pour circuler en ville, la XIAOMI M365 respecte la limitation avec une vitesse maximale fixée à 25 km/h (pour 30 km d'autonomie). Elle peut accueillir une personne qui peut peser jusqu'à 100 kg. La trottinette a un poids de 12,5 kg. Elle est également équipée de feux arrière rouges et d'un double système de freinage à l'avant et à l'arrière. Enfin, la M365 est livrée avec ces accessoires : un adaptateur secteur, une clé Allen, une buse de pompe pour pneus et 4 vis Allen.