🔥 Carte graphique PNY RTX 2060 Super dual fan à 369€ au lieu de 499€ chez Cdiscount

Une 2060 SUPER à moins de 400€ chez Cdiscount

À lire aussi : Carte graphique, notre comparatif

RTX 2060 SUPER de chez PNY

L'offre d'aujourd'hui se passe sur le site du bordelais Cdiscount. La livraison en point relais en 2 jours est offerte, mais vous pouvez profiter également de la livraison gratuite à domicile en 2 jours si vous êtes adhérant au programme Cdiscount à volonté. Le marchand propose 6 jours d'essai gratuit , puis l'abonnement vous coûtera 29€ par an.Le produit d'aujourd'hui est vendu est expédié par Cdiscount et vous pourrez également obtenir un bon d'achat de 25€ en laissant un avis sur le produit après votre achat.Petite dernière des cartes graphiques présentées par Nvidia, la RTX 2060 SUPER est un monstre de puissance. L'architecture ne change pas par rapport aux anciennes générations, le modèle dispose d'une gravure de 12 nm, de 8 Go de mémoire en DDR6 et d'une fréquence de base de 1470 Hz.En termes de performance gaming, elle se débrouille très bien, voici une partie des résultats de notre test complet que vous pouvez retrouver sur ce lien : avec nos protocoles de tests nous avons obtenu 104 FPS en 4K sur DOOM, et même sur le très exigeant Shadow of the Tomb Raider, le GPU ne démérite pas avec 35 FPS en 4K avec tous les réglages graphiques du jeu au maximum.Vous avez maintenant toutes les clés en main pour prendre votre décision, si l'objet vous intéresse c'est le moment d'agir car la promotion ne sera pas éternelle.