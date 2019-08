🔥 Console Sony Playstation Classic à 19,69€ au lieu de 59,99€ chez Cdiscount

La version compacte de la console PlayStation

20 jeux classiques pré chargés

C'est donc sur la plateforme Cdiscount qu'il faudra se rendre pour acheter la PlayStation Classic, la version compacte de la console du même nom. Vendue initialement à 59,99 euros, la console voit son prix chuter à 19,69 euros. Un bon plan en cette période de rentrée qui va ravir les nostalgiques !À titre d'information ou pour rappel, la livraison est gratuite sur Cdiscount à partir de 25 euros d'achats sur le site marchand. Sinon, il faut compter 3,99 euros de frais de port supplémentaires. On vous conseille donc d'ajouter un article à près de 6 euros.Revivez les moments qui ont changé l'Histoire des jeux vidéo grâce à l'emblématique PlayStation Classic, fournie avec 20 jeux originaux pré chargés dont Final Fantasy VII, TEKKEN 3, R4: Ridge Racer Type 4, Jumping Flash! ou encore Wild Arms.La PlayStation Classic est fournie avec un câble HDMI permettant de la connecter à un téléviseur et un câble USB qui doit être connecté à un adaptateur secteur USB (vendu séparément) pour alimenter la console via une prise de courant.