🔥 Smartphone Huawei Mate 20 + montre connectée Watch GT à moins de 400€ chez Cdiscount

Le Huawei Mate 20 en promo sur Cdiscount

Une montre Huawei dédiée au sport

Le Mate 20 est un excellent smartphone de 128Go à l'écran Full HD+ de 6,53 pouces. Il est équipé de plusieurs avantages notoires comme sa batterie 4000mAh très longue durée, son espace double SIM qui peut accueillir une carte nano SD pour plus de stockage ou encore son capteur d'empreintes digitales situé au dos qui permet une bonne prise en main du smartphone.Il possède un appareil photo Leica avec trois capteurs différents: un grand angle de 16MP, f/2,2, un téléobjectif 8MP, f/2,4 et enfin un appareil principal 12MP qui ouvre à f/1,8. Il fonctionne sous Android 9.0 et vous permet de personnaliser toute l'interface ainsi que les raccourcis de navigation. Vous pouvez décider d'utiliser des gestes ou encore la barre de navigation activée par défaut. C'est un bon smartphone qui rassemble les caractéristiques essentielles dont on se sert aujourd'hui.La Huawei Watch GT (disponible ici en noire) est une montre pour les sportifs qui vous assistera dans vos performances au quotidien. Elle a un bracelet souple interchangeable qui ne vous gênera pas dans vos mouvements, et arbore un écran tactile de 1,39 pouces prêt à vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin. Elle possède plusieurs fonction de suivi: le rythme cardiaque est enregistré ainsi que le déroulement du sommeil.Elle est conçue pour vous suivre et enregistrer vos performances dans plusieurs sports différents comme la marche, la couse, la nage, la randonnée, le cyclisme, l'escalade... Elle donne des suggestions et vous coach, vous motive et analyse votre activité physique au quotidien pour effectuer un suivi long terme. Bref, si vous comptez vous mettre au sport à la rentrée, c'est l'atout parfait!