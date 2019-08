🔥 Changez votre alimentation pour une EVGA modulaire 80+ gold 450W à 53,99€ au lieu de 89,99€

Un prix extra-light

Les caractéristiques du modulaire EVGA 80+ gold 450W

Les soldes sont terminés, mais ce n'est visiblement pas ce qui empêcherade proposer de très grosses réductions sur certains de ses produits. En passant de 89,99 euros à 53,99 euros, l'alim EVGA modulaire 80+ gold 450W, vous fait en effet bénéficier d'une remise de 35 euros. Cet article peut être livré chez vous ou en point retrait dès le lendemain du passage de votre commande. Le paiement peut être divisée en 4 fois, mais il faudra pour cela verser quelques euros supplémentaires.Grâce à l'vous pourrez retirer les câbles inutiles de votre alimentation et ainsi supporter facilement et sans risque des configurations lourdes et exigeantes. Vous pourrez ainsi profiter des processeurs et des cartes graphiques les plus modernes et les plus performants.L'appareil EVGA offre une puissance Super Nova de 450 Watt. Son mode éco dispose d'un ventilateur DBB de 92 mm. Il fonctionne à une température minimale de 0° et jusqu'à 40°. Il est donc protégé contre la surchauffe mais aussi contre les surintensités et les surtensions, tout comme les sous-tensions. Il bénéficie du système CC-CC ainsi que d'une protection contre les court-circuit.Il est également doté de la technologie Power ON Self Tester et du SFX Form Factor. L'appareil est certifié 80 PLUS Gold qui garantit une efficacité de 90 %. L'alim EVGA offre de nombreuses possibilités de connexion avec entre autres, une entrée ATX 24 broches, une EPS12V 8 broches avec une partie de 4 broches ATX12V qui peut être détachée, mais aussi 4 alimentations interne 4 plots et 4 SATA. Sa garantie est valable pendant 7 ans.Avec une telle réduction, ne tardez pas à vous lancer si vous craquez sur cette alimentation entièrement modulaire.