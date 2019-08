🔥 La carte graphique PNY GeForce RTX 2070 8Go à 419€

La carte graphique PNY GeForce RTX 2070 à 419€

À lire aussi : Carte graphique, notre comparatif

Achetez une carte Nvidia, obtenez deux jeux

Les cartes graphiques GeForce RTX comptent parmi les plus récentes et les plus abouties. La GeForce RTX 2070 de PNY vous permet de profiter aux mieux de jeux vidéo les plus récents avec un maximum de FPS. Selon la capacité de votre écran, elle vous permet de jouer donc en Full HD (1080p) ou en WQHD (1440p). En effet, elle fonctionne de manière fluide et complète même en 1440p sans compromettre les effets graphiques du jeu. En plus, elle peut activer le rendu d'images en raytracing dans les jeux compatibles, ce qui ne gâche rien. En bref, une excellente carte qui ne pourra que vous offrir d'excellentes performances en jeu.En plus d'être en promo à 419€ seulement, Nvidia vous réserve une autre surprise assez agréable pour l'achat de la carte GeForce RTX 2070.Après la réception et l'installation de votre carte graphique, lancez GeForce Experience (il vous faudra l'installer puis créer un compte). Dans le menu déroulant, cliquez sur "Echangez" (Redeem) et suivez les instructions. Vos codes vont vous être envoyés par email et vous pourrez installer gratuitement Control et Wolfenstein : Youngblood. Ces deux jeux sont évidemment compatibles avec la technologie RTX. Toutes les informations sur cette offre sont disponibles ici : Offre GeForce RTX Pour obtenir la carte graphique GeForce RTX 2070 au meilleur prix, rendez vous sur Cdiscount au plus vite.