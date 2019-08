🔥Bon plan Cdiscount : smartphone Xiaomi Mi 9T à 299€ au lieu de 329€

Le Xiaomi Mi 9T en promo sur Cdiscount

Un smartphone bien pensé

Avant tout, le smartphone Mi 9T est un objet résistant et performant. Il est équipé du verre Gorilla 5 résistant aux rayures. Mais il reste rapide et fluide grâce au processeur Qualcomm Snapdragon 730 et les 6Go de RAM. Et sa mémoire interne de 64Go vous permettra de stocker vos données sans être constamment à court d'espace.Une autre performance agréable : les appareils photos. La triple caméra arrière est en réalité un appareil photo Sony 48 MP qui inclut un grand angle et un mode portrait intelligent. Pour la caméra avant, une addition particulière de ce smartphone est l'appareil photo pop-up rétractable de 20 MP. Ce dispositif rétractable vous permet de gagner de l'espace sur l'écran AMOLED 6,39 pouces qui inclut une luminosité améliorée pour les fortes luminosités extérieures. Bref, rien n'est laissé au hasard sur le Mi 9T.Toujours pour agrandir l'espace de l'écran, Xiaomi a opté pour un capteur d'empreinte intégré dans l'écran. La zone de détection en bas de l'écran n'est plus un bouton à part entière mais bien une zone sur l'écran lui-même. Cela a permi au constructeur d'agrandir la zone de détection pour un déverrouillage plus rapide et plus sûr.Les finitions du smartphone ne lui donnent rien à envier à ses congénères haut-de-gamme. On salue aussi la batterie super longue durée 4000 mAh avec laquelle notre smartphone pourra résister plusieurs jours sans recharge. Mais le smartphone est aussi compatible avec les chargeurs Quicharge. Bref, c'est un smartphone très accessible en prix aux performances de vraiment haut niveau. Avec la jolie réduction de Cdiscount, on craque!