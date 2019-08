🔥 Bon plan Cdiscount : Smart TV Philips 55" Ambilight à 449€ au lieu de 699€

La Smart TV Philips 139cm en promo sur Cdiscount

Le système d'ambiance Ambilight

Ce téléviseur ultra plat présente une qualité d'image exceptionnelle. Avec sa grande taille de 139cm, les utilisateurs peuvent profiter des images en UltraHD (4K) 2160p. L'amélioration d'image est prise en charge par le système Pixel Precise Ultra HD avec laquelle Philips veut créer pour le spectateur une image complètement immersive. Le cadre ultra fin se veut élégant et discret. Trois systèmes d'amélioration du son intégrés garantissent le maintien d'une qualité parfaite jusqu'à vos enceintes.Les Smart TV Philips sont équipées du système Ambilight 3 côtés, qui sont des LED de couleurs disposées sur le cadre du téléviseur. Ces LED visent à donner une impression d'agrandissement à l'écran. Elles s'adaptent au contenu regardé pour se refléter dans toute la pièce. Un éclairage d'ambiance qui facilite l'immersion dans l'expérience audio-visuelle.Malgré ses fonctions nombreuses, la Smart TV reste facile d'utilisation. L'interface SAPHI donne un accès simplifié aux applications les plus populaires comme Netflix, Youtube et bien d'autres. Il suffit de naviguer à travers les options à l'aide de la télécommande. Il est facile de connecter d'autres périphériques à la smart TV en utilisant les ports HDMI afin de profiter pleinement de la résolution Ultra Haute Définition de l'écran dans tous les jeux vidéos et contenus externes.