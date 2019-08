🔥 Bon plan Cdiscount : TV Led 43" FHD LG à 249€ au lieu de 379€

Smart TV LG en promo

Les garanties Cdiscount

, on le sait depuis longtemps propose de très bons téléviseurs et celui-ci ne fait pas exception. Un écran LED 43 pouces de 108 cm full HD avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, il n'en faut pas plus pour pouvoir apprécier de bons films. Les deux sorties HDMI vous permettront de brancher entre autres console et PC, ce téléviseur dispose aussi d'un port USB.Avec un taux de rafraîchissement de 50 Hz, profitez d'une belle fluidité d'image. Cet écran LG fait partie de la classe énergétique A+, ainsi sa consommation annuelle estimée à 79 kWh est des plus économique et vous n'aurez plus aucune excuse au Netflix and Chill du dimanche d'autant plus qu'elle fait aussi Smart TV. La sortie optique vous permet de brancher une barre de son si vous souhaitez vraiment pouvoir en profiter.Comme d'habitude, le paiement est possible en quatre fois, soit 63,99€ pendant 4 mois. De plus, elle est évidemment garantie 2 ans pièces et main d'œuvre géré par Cdiscount, mais après la garantie c'est à LG qu'il faudra s'adresser. Si vous souhaitez prolonger la garantie, c'est aussi possible avec les extensions de garantie panne et casse à respectivement 26,99€ et 36,99€.