🔥 Soldes Cdiscount : Imprimante 3D Creality Ender 3 à 159€ au lieu de 220€

Les soldes se poursuivent chez Cdiscount et si vous hésitiez à vous offrir une imprimante 3D, c'est le moment parfait pour craquer. En effet, l'excellente Creality Ender 3 y est vendue près de 30% moins cher : à 159,99 euros au lieu de 220 euros.De plus, la livraison est gratuite. Cependant, le produit vient d'Allemagne, ce qui étend le délai de livraison. Il est possible de régler en 4 fois, mais cela revient un peu plus cher : il faudra débourser 163,81 euros au total. Ce qui reste tout à fait acceptable, tant ce modèle est performant à moindre coût.La Creality Ender 3 est un modèle d'imprimante 3D particulièrement compacte. Elle offre un gain de place important, tout en permettant un grand format d'impression à la maison de 220 x 220 x 250 mm. Très performante, elle bénéficie d'une hauteur de couche de 0,1 mm et d'une précision de ±0,1 mm.De plus, elle est équipée d'une fonction de reprise d'impression, en cas d'arrêt brutal, comme par exemple en cas de coupure de courant. Cerise sur le gâteau, elle est très peu bruyante et est compatible avec divers matériaux en 1,75 mm d'impression grâce notamment à son plateau chauffant jusqu'à 100°C qui augmentera l'adhérence de vos impressions.