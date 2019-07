🔥 Soldes Cdiscount : Vidéoprojecteur Acer V7500 à 379€ au lieu de 456€

Le vidéoprojecteur Acer V7500 en soldes

Une salle de cinéma dans votre salon

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesIl faudra se rendre chez Cdiscount pour acquérir le. Vendu normalement à 456 euros, l'appareil voit son prix baisser à; ce qui fait une économie réalisée (et non négligeable) de près de 80 euros. Pour la livraison gratuite, il est conseillé de choisir le point relais. Le site marchand propose de payer le vidéoprojecteur en 4 fois (dont une mensualité de 97,29 euros).Et si vous transformiez votre salon en salle de cinéma à domicile ? Avec le, vous bénéficierez d'une qualité d'image en 3D et surtout en Full HD grâce à sa résolution native de 1920x1080p. L'appareil dispose notamment d'une luminosité de 2500 ANSI Lumens, d'un rapport de contraste de 20000:1 et d'une autonomie jusqu'à 7000 heures en mode économique.Pour la connectique, on retrouve 1 entrée VGA, 1 entrée vidéo composite, 1 entrée vidéo du composant, 1 port HDMI, 1 entrée de ligne audio, 1 port USB, 1 Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI, 1 série RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches (gestion) et 1 sortie de ligne audio.