⚡ Bon plan : aspirateur robot laveur One Aqua 210 à 153€ au lieu de 170€

Dites au revoir aux corvées de serpillère et d'aspirateur

À lire aussi : Aspirateur robot, notre comparatif

Le roi de la propreté

La technologie a déjà bien envahi notre quotidien et nos maisons, téléviseur et enceinte connectée, éclairage intelligent, robot culinaire, et autres installations domotiques sont monnaies courantes et, on peut le dire ainsi, elle facilite grandement la vie de tous les jours. L' aspirateur robot laveur en fait parti et nous déleste, au même titre qu'un lave-vaisselle, de tâches chronophages et pas vraiment amusantes.Si vous n'êtes pas encore équipé, le robot One Aqua 210 devrait être en mesure de vous séduire et de vous faire gagner de précieuses heures que vous pourrez occuper comme bon vous semble, peut-être une bonne idée de cadeau pour la fête des pères qui arrivent en ce mois de juin ?Équipé de 10 capteurs d'obstacles et 3 capteurs de détection du vide, l'aspirateur robot laveur One Aqua 210 navigue dans toutes les pièces de la maison de façon autonome et intelligente. Compatibles sur la plupart des surfaces (carrelage, lino, moquette, tapis), ce robot ne se contente pas d'aspirer, il est également muni de brosses et d'une serpillère microfibre et dispose de deux modes de nettoyage : sec et humide !L'autonomie de sa batterie (120 minutes) devrait également suffire à la plupart d'entre nous sur des surfaces qui vont jusqu'à 150m2, au-delà, il sera certainement nécessaire de s'armer de plusieurs robots ! Son temps de recharge est assez court, puisqu'en 4.5 heures, la charge de sa batterie sera de nouveau complète. Enfin, point non négligeable, son niveau sonore maximum est de 60 dB, le bruit est donc assez contenu comparé à d'autres modèles d'aspirateur.Profitez-en vite, il vous suffit d'entrer le codedans le champ correspondant pour profiter de la promotion et vous offrir ce robot pour 153 € au lieu de 170 €.