Soldes : la tablette Samsung Galaxy Tab A encore moins chère !

Quoi de plus simple pour consulter le web, les réseaux sociaux ou encore utiliser ses applications favorites qu'une tablette tactile ? La Samsung Galaxy Tab A est le produit parfait pout tous ces usages avec un format extrêmement compact et un poids de seulement 469 grammes, malgré une large dalle de 10 pouces Full HD.

L'appareil est équipé de 32 Go de stockage mais il est possible de l'étendre grâce à une clé MicroSD et un port dédié dans l'appareil. Pour la connectivité, Bluetooth et Wi-Fi sont au menu afin de vous connecter à votre réseau à la maison ou à n'importe quel point d'accès lors de vos déplacements.

L'appareil est idéal pour se divertir mais aussi pour travailler en mobilité. Il tourne sous Android et donne accès à l'ensemble des applications présentes sur le Google Play Store comme des jeux vidéo, les services de SVOD mais aussi des applications bureautiques comme Microsoft Office et des logiciels de retouche photo et de montage vidéo.