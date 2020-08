L'excellente tablette Samsung Galaxy Tab A à prix Soldes chez Cdiscount

Après avoir évoqué l'offre de Cdiscount, passons désormais aux points forts de la tablette compatible 4G.

La Galaxy Tab A du géant coréen Samsung est une tablette tactile équipée d'un écran de 10,1 pouces à rétroéclairage par LED (résolution de 1920 x 1200), du système d'exploitation Android, du processeur Exynos 7904, d'une mémoire vive de 2 Go de RAM et d'une batterie de 6150 mAh ; le tout avec une autonomie maximale de 13 heures.

Pour le stockage, 32 Go sont disponibles pour sauvegarder un bon nombre de photos et de vidéos en tous genres. Il est possible d'étendre la capacité à 512 Go via une carte microSD. Si vous en cherchez une, il y a la SanDisk Ultra de 200 Go qui est en ce moment à moins de 29 euros.



Côté photo, la tablette est dotée d'un capteur arrière de 8 Mégapixels et d'un capteur avant de 5 Mégapixels.