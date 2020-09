French Days : la tablette Samsung Galaxy Tab A à un prix jamais vu chez Cdiscount

Pour de nombreux foyers la tablette tactile tend à remplacer le bon vieux PC familial. Quand on regarde de plus près la Samsung Galaxy Tab A, on comprend mieux pourquoi ce basculement. Le produit est un modèle d'ergonomie et de finesse et peut être utilisée par les parents comme les enfants pour travailler, consulter le web, se divertir ou encore communiquer.

La Galaxy Tab A offre un large écran tactile de 10,1 pouces pour un poids de 460 grammes et une épaisseur de seulement 5,5 mm. Pour le stockage vous pourrez compter sur 32 Go de base mais fort heureusement extensibles jusqu'à 512 Go avec une carte micro SD.

Pour les performances c'est un processeur Exynos 7904 qui équipe la tablette. La puce n'est pas la plus puissante du marché c'est une évidence mais elle permet néanmoins de réaliser ses taches et ses consultations courantes sans latence ou ralentissement. L'autonomie est elle estimée selon nos tests entre 3 et 4 jours, selon l'intensité et les logiciels utilisés lors de vos sessions.