Le pack complet Huawei Matebook D14 en promo pour Noël

Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test en cliquant sur le nom de l'appareil en bas de page. Le D14 se démarque notamment par la qualité de sa charge rapide, son écran bien calibré ainsi que par son lecteur d'empreintes.

En termes d'autonomie d'abord, ce PC portable compte une endurance allant jusqu'à 10 heures d'autonomie. Il répondra ainsi à tous les besoins en bureautique, et sera en mesure de suivre son propriétaire toute la journée. Sur cette édition 2020, la batterie est d'autant plus intéressante qu'elle dispose d'une meilleure gestion de l'énergie que les précédentes versions.

A cela, l'ordinateur ajoute une charge rapide reposant sur un chargeur USB-C de 65W, ce qui lui permet de restaurer près de la moitié de sa charge en 30 minutes.

Le D14 se caractérise également par un encombrement réduit, favorisant la simplicité de son transport. L'ensemble, conçu dans un design tout en sobriété, ne pèse qu'1,4 kilo, et son écran de 14 pouces lui permet d'être glissé dans une sacoche de petite taille.

D'ailleurs, cet écran est parfaitement calibré. Basé sur une dalle IPS que l'on peut ouvrir à 180°, il offre des bords fins, permettant une fois encore d'optimiser l'encombrement, mais aussi l'espace visuel disponible. Avec sa résolution Full HD (1920 x 1080 pixels), il apporte un grand confort pour le travail comme pour les jeux.

Une fois en route, il faudra cependant des performances à la hauteur. Pas de problème : avec son processeur Intel de 10e génération (un i5-10210U) cadencé à 4,2 Ghz en mode turbo et accompagné de 8 Go de RAM DDR4, le Matebook D14 peut répondre à tous les besoins bureautiques et même à certains jeux.

On ajoutera à cela la présence d'un disque dur SSD de 256 Go. Celui-ci permettra d'accélérer les transferts de fichiers et le lancement de ses applications favorites, et donc d'améliorer sa productivité.

Complet côté connectiques, l'ordinateur portable de Huawei est également compatible avec le Huawei Share. Il dispose ainsi d'une très forte complémentarité avec les smartphones de la marque : depuis son ordinateur, on pourra se connecter à son téléphone et l'utiliser pour transférer des fichiers ou envoyer des messages par exemple.

Allant plus loin en termes de connectiques, le D14 comporte enfin un lecteur d'empreintes aussi discret qu'efficace : celui-ci est directement intégré au bouton d'allumage de l'appareil.