46% de réduction sur les écouteurs sans fil Sony WF-XB700 chez Boulanger

Boulanger nous régale avec cette remise de -46%. La livraison à domicile est gratuite, tout comme le retrait en magasin via le "click and collect". L'expédition est effectuée sous 24 heures et vous aurez 15 jours pour changer d'avis si le produit ne vous convient pas. La garantie est valable pendant deux ans (assurance vol et casse 1 an à 23€).

Les écouteurs intra-auriculaires Sony WF-XB700 utilisent la fonctionnalité Bluetooth pour se connecter à vos différents appareils. Les basses sont équipées de la technologie Extra Bass pour un meilleur rendu. Globalement, le son est aussi puissant que détaillé sur les musiques et les appels.

Bien entendu, un microphone est directement intégré et les assistants vocaux Alexa, Siri et Google Assistant sont compatibles. Deux boutons (un sur chaque oreillette) sont de la partie pour régler le volume, décrocher un appel, revenir au début d'une piste ou même lancer l'assistant vocal de votre choix.