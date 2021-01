Cet écran PC 24" est en promo à moins de 100€ chez Boulanger

Partons chez Boulanger dans le cadre de cette réduction de -16%. Le retrait en magasin ou en drive est possible au sein des enseignes du groupe. La livraison à domicile est aussi d'actualité et sera effectuée gratuitement pour tous les clients. Vous pouvez également choisir le paiement en plusieurs fois et même de renvoyer le produit dans les 15 jours si vous n'êtes pas satisfait. La garantie est valable pendant deux ans.

L'écran Essentielb Pixel View est pourvu d'une dalle de 24 pouces (60,9 centimètres) pour une définition en Full HD. Le taux de rafraîchissement en 60 Hz répond présent et le temps de réponse est de 12 ms avec une luminosité de 220 cd/m². L'image est donc détaillée et ne manquera pas de contraste.



Pour préserver vos yeux, vous serez heureux d'apprendre qu'une technologie de réduction de la lumière bleue est incluse. Elle évitera la fatigue visuelle de nuit et après plusieurs heures d'utilisation.