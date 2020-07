Le pack Philips E27 Hue White & Colors + télécommande Switch soldé à 79,99€

Pour en revenir au pack suggéré par Boulanger, découvrez quelques informations essentielles sur les deux produits.

Les ampoules connectées White & Colors ont été conçues pour créer une ambiance lumineuse dans votre foyer, et permettent surtout de faire varier l'intensité de votre lumière et de jouer avec plus de 16 millions de couleurs.



Vous avez aussi la possibilité de contrôler vos ampoules à distance en vue d'un allumage instantané. Compatible avec les assistants vocaux comme Alexa et Google Assistant, l'ampoule dispose d'une durée de vie maximale de 25 000 heures.