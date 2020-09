French Days : l'assistant vocal Amazon Echo Dot 3 avec horloge à moins de 30€

Par rapport à l'Echo Dot 3 classique, ce modèle suggéré par Boulanger a la particularité de disposer d'un affichage LED qui s'ajuste à la lumière ambiante pour plus de confort d'utilisation et qui indique l'heure et la température.

Disponible dans un coloris sable, l'Echo Dot 3 avec horloge permet de contrôler votre musique par simple commande vocale grâce à Alexa et d'écouter des titres en streaming par l'intermédiaire des plateformes Amazon Music, Apple Music, Spotify ou Deezer.

L'Echo Dot 3 permet aussi de contrôler les appareils connectés compatibles en utilisant la voix, comme allumer la lumière avant de sortir du lit, allumer la cafetière avant d'entrer dans la cuisine ou bien diminuer l'intensité des lumières depuis le canapé pour regarder un programme.