Amazon Echo, Echo Dot, Show et Flex : tous les produits Amazon en promo pour les French Days

On ne présente plus Alexa, l'assistant connecté d'Amazon. Le logiciel est désormais présent sur une quantité d'appareils, de la box TV aux prises électriques en passant pas les smartphones ou les box Internet.

Mais les appareils où Alexa est la plus efficace et la plus pertinente sont évidemment les différents membres de la famille Echo. Au fil des années Amazon a sorti une multitude d'enceintes connectées qui répondent à tous les besoins des utilisateurs.

Petites pour être posées en toute discrétion sur la table de chevet, plus imposante pour un son d'exception ou enfin pourvues d'un écran pour consulter de l'information et appeler en visio, il y en a définitivement pour tous les gouts et tous les budgets.