L'assistant vocal Lenovo Smart Clock Galet en chute libre chez Boulanger

Nous sommes chez Boulanger pour profiter de cette promotion de -50%. La livraison à domicile est disponible contre 4,99€ et un retrait en point relais dès 2,99€. Il est également possible de récupérer l'article en magasin sous une heure. Vous bénéficierez aussi de 15 jours pour changer d'avis si vous n'êtes pas satisfait par ce produit. Enfin, la garantie de base est valable pendant deux ans.

Le Lenovo Smart Clock est un réveil connecté doté d'un écran de 4 pouces avec une définition de 800 x 480 pixels. Son design est extrêmement compact, ce qui lui permet de loger sur n'importe quel meuble. En plus de donner l'heure et d'être capable de paramétrer des alarmes, ce modèle est épaulé par Google Assistant pour réaliser encore plus de tâches. Nous allons en évoquer quelques unes.