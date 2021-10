Mi Watch gratuite : comment profiter de cette offre avec le Xiaomi 11T ?

Dans le cadre de ses promos monstres consacrées à la prochaine fête d'Halloween, Xiaomi donne la possibilité à ses clients de bénéficier d'une offre permettant d'avoir gratuitement la montre connectée Mi Watch pour l'achat du Xiaomi 11T .

Sur la version française du site du constructeur, il est donc possible d'acquérir le smartphone et l'objet connecté pour un montant minimal de 519,90 euros. Pour en profiter, il suffit d'ajouter le Xiaomi 11T (version 128 Go ou modèle 256 Go) au panier et la Mi Watch (d'une valeur de 149 euros) vient directement se compléter durant l'étape de la commande. À titre d'information, le prix de 519,90 euros est obtenu grâce au code MI11TBBOY50 qui est valable jusqu'à ce mercredi 27 octobre 2021.