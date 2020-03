Un code promo fait chuter le prix de la trottinette électrique Xiaomi M365

Promotion sur la trottinette électrique Xiaomi M365

Une trottinette idéale pour circuler en ville

Le printemps arrive à grands pas et les promotions fleurissent sur les sites marchands, notamment sur la plateforme commerciale Acheter Google.Ainsi, par l'intermédiaire du vendeur Darty, la trottinette électrique Xiaomi M365 (coloris noir ou blanc) est vendue à 307,42 euros au lieu de 399 euros ; soit 50 euros de remise immédiate et 12% de réduction supplémentaire avec le code. Le coupon promotionnel doit être coché au cours de l'étape du panier et utilisé avant le dimanche 15 mars 2020 inclus.À propos de la livraison, il n'y a aucuns frais de port si le retrait du produit en magasin Darty est choisi.La Xiaomi M365 est destinée pour futurs possesseurs souhaitant laisser leur voiture au garage au profit d'un moyen de transport plus écologique.Idéale pour circuler dans les grandes villes, la trottinette électrique constructeur chinois respecte la limitation avec une vitesse maximale fixée à 25 km/h (pour 30 km d'autonomie). Elle peut accueillir une personne jusqu'à 100 kg.D'un poids de 12,5 kg, elle est également équipée de feux arrière rouges et d'un double système de freinage à l'avant et à l'arrière.En ce qui concerne les accessoires, la trottinette électrique est fournie avec un adaptateur secteur, une clé Allen, une buse de pompe pour pneus et 4 vis Allen.