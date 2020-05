French Days : la caméra de surveillance Xiaomi Mi Home 1080P encore moins chère !

La Xiaomi Mi Home est pourvue d'un angle de vue à 360° qui couvrira toute une pièce de votre maison. La qualité d'image est également au rendez-vous puisque les clips enregistrés profiteront d'une résolution en 1080p. Le rendu sera donc très détaillé. En basse lumière, la caméra tient aussi la route avec des couleurs complètes. De plus, l'illuminateur infrarouge à huit ampoules permet d'enregistrer dans l'obscurité complète. Ce modèle ne sera jamais pris au dépourvu.

Faisons rapidement le point sur des modalités essentielles puisque nous sommes chez Cdiscount. Une fois encore, la livraison est assurée gratuitement à domicile et vous pouvez même sélectionner le paiement en quatre fois malgré le petit prix. Bien entendu, les clients Cdiscount à volonté recevront leur caméra sous un jour ouvré. Pensez à activer votre essai gratuit pour en bénéficier. La garantie de base est valable deux ans et d'autres assurances sont mises à votre disposition par le site bordelais.

Cette caméra de surveillance renferme également quelques fonctionnalités appréciables. Ainsi, vous aurez par exemple la possibilité de stocker les enregistrements sur un serveur de stockage en réseau pour ne pas être limité par la capacité de la carte SD. Aussi, ce modèle est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Vous pourrez donc l'allumer et l'éteindre via une simple commande vocale. Enfin, le micro bidirectionnel permet de discuter depuis un smartphone avec quelqu'un se trouvant face à la caméra.