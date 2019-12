Nos 6 tests d'objets connectés les plus lus cette année

Sorti en milieu d'année 2019, le Roomba i7+ est l'entrée fracassante d'iRobot dans l'univers du haut de gamme. Ce modèle est probablement l'un des aspirateurs robots les plus performants et efficaces jamais sortis. Le nettoyage est réalisé en profondeur, associé à un système de navigation par caméra et une base de recharge qui s'occupe également de vider le bac à poussières. Un produit pas loin de la perfection tout simplement.Loin de se reposer sur ses lauriers, iRobot a dévoilé un nouvel aspirateur robot qui reprend les grandes lignes du modèle i7+, dont sa station de charge aspirante, mais change le design pour un modèle plus à l'aise dans les coins de la pièce. En plus de l'appareil, iRobot propose également un robot nettoyer de sols qui se révèle très efficace pour un petit coup de frais quotidien chez soi.L'entreprise soutenue par le constructeur chinois Xiaomi a sorti au printemps dernier une révision de son aspirateur robot. L'appareil se révèle très efficace pour un prix très abordable. L'autonomie est excellente et l'aspirateur est très polyvalent, avec un mode serpillière qui pourra se révéler utile de temps à autre.Redevenu indépendante, l'entreprise française se développe de plus en plus fortement dans l'univers de la santé connectée. Ce tensiomètre se révèle d'une très grande qualité de fabrication et propose une analyse très détaillée de la tension cardio-vasculaire. Si le produit peut être considéré comme un gadget par bon nombre de personnes, il se révélera indispensable pour les patients atteints d'hypertension et de problèmes cardiaques.Le défi de la marque chinoise était grand : proposer un produit sous la barre des 40 euros de très grande qualité pour une protection complète de la maison. Si Xiaomi a du faire des concessions, notamment sur les accessoires fournis ou les fonctionnalités, la Mi Home Security 360 reste un appareil tout à fait pertinent pour surveiller sa maison à peu de frais.L'entreprise américaine propose depuis quelques semaines à peine sa toute dernière caméra connectée utilisable à la fois en intérieur ou en extérieur. Le produit reste une référence de sa catégorie, proposant une qualité d'image impressionnante en résolution 2K HDR et une autonomie de plusieurs mois. Le matériel est exceptionnel, malgré un prix un peu élevé.