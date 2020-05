200€ de réduction sur la tablette Samsung Galaxy Tab S4 🔥

La Samsung Galaxy Tab S4 à prix réduit avant les French Days

Une tablette compatible HDR

Les bons plans consacrés au domaine du high-tech ne s'arrêtent pas chez Clubic avant l'arrivée des French Days Chez Boulanger, vous pouvez par exemple acheter la Samsung Galaxy Tab S4 en promotion. Vendue initialement à 599 euros, l'excellente tablette tactile voit son prix baisser à 499 euros. Mais ce n'est pas fini ! Grâce à une remise supplémentaire de 100 euros, le prix de l'appareil revient à 399 euros. Pour cela, il suffit d'ajouter le produit au panier et la remise se fait automatiquement.Concernant les frais de port, ils sont offerts pour une réception de la tablette à domicile ou pour un retrait du produit en magasin Boulanger.Disponible dans un coloris noir, la Galaxy Tab S4 du géant coréen, qui est livrée avec un stylet S Pen, est dotée d'un écran Super AMOLED de 10,5 pouces (résolution de 2560 x 1600 pixels compatible HDR), d'un processeur Quad Core, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM et d'un espace de stockage de 64 Go extensible à 400 Go par carte microSD (non fournie). La tablette tourne sous le système d'exploitation mobile Android.Côté appareil photo, on retrouve un capteur avant de 8 MP et un capteur arrière de 13 MP. L'appareil, qui pèse exactement 483 grammes, est équipé de haut-parleurs AKG et d'un microphone. Enfin, la tablette embarque un port USB 3.1 type C et une sortie casque de 3,5 mm.