La carte graphique Zotac Gaming GeForce RTX 3080 10 Go en précommande à prix fou

Avec la pénurie de composants qui sévie en ce moment et qui rend quasiment inaccessible de nombreux produits, dont les cartes graphiques, ça fait plaisir de voir qu'un produit haut de gamme reste précommandable, surtout lorsqu'on voit ce qu'il promet.

Tout est dans le nom du produit : Zotac Gaming GeForce RTX 3080 10 Go Trinity LHR. Une carte graphique supportant le RTX (à vous les effets de ray tracing et autres améliorations graphique de grande qualité) avec 10 Go de mémoire dédiée et trois ventilateurs pour maintenir tout ça à température correcte.

La fréquence de base de l'horloge est de 1440 Mhz et monte à 1710 Mhz en mode boost. Elle est overclockée, compatible VR et fonctionne avec DirectX 12 bien entendu.

Au niveau des sorties elle propose trois DisplayPort et un HDMI afin de pouvoir brancher vos écrans dessus. Et avec le logiciel Nvidia vous allez pouvoir personnaliser chaque aspect de cette carte graphique haut de gamme, même les LED qui l'accompagnent pour donner du style à votre setup.