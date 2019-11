Profitez du Huawei Mate 20 pour seulement 349€ chez Cdiscount

Huawei Mate 20 à moitié prix

Les caractéristiques principales du smartphone

C'est donc chez le site marchand français Cdiscount où il est possible d'acheter en promotion le Mate 20.Alors qu'il a été vendu à 799,99 euros à sa sortie, le smartphone du constructeur Huawei (coloris noir, version européenne) voit son prix chuter à 349 euros ; soit une remise immédiate de plus de 50%.En point relais, le smartphone est éligible à la livraison gratuite, si vous choisissez la livraison à domicile cela vous coûtera 6,99 euros en Colissimo.Après avoir évoqué l'offre alléchante, découvrez les caractéristiques principales du smartphone.Le Huawei Mate 20 est équipé d'un écran FullView 19:9 de 6,53 pouces, de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, du processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core et d'une batterie de 4000mAh avec technologie Huawei SuperCharge.Côté photo, on retrouvera une caméra arrière dotée d'un triple objectif conçu avec Leica AF (12 MP f/1.8 + 16MP f/2.2 + 8MP f/2.4) et une caméra avant avec objectif 24MP f/2.0.