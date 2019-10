Vous êtes plutôt Huawei P30 ou Mate 20 ? Notre sélection des promotions en cours

L'un des avantages des smartphones haut de gamme Huawei par rapport à leurs concurrents chez Samsung ou Apple est que leur prix a tendance à baisser bien plus vite quelques mois après leur sortie. Un peu de patience, et il devient possible de s'offrir un mobile premium à bon prix. Nouvelle illustration avec cette sélection de bons plans pour les séries P30 et Mate 20.On commence avec un Huawei P30 128 Go de stockage et Double SIM en coloris Noir Minuit, disponible à 458 euros sur Rakuten avec 22,90 euros offerts en bon d'achat Club R et livraison en 3-5 jours. Le smartphone est équipé d'un écran OLED de 6,1 pouces avec définition FHD+, d'un SoC Kirin 980 couplé à 6 Go de RAM pour les performances, et d'une batterie de 3650 mAh avec recharge rapide. C'est aussi un excellent photophone, parmi les meilleurs du marché.Le Huawei P30 Pro 128 Go Double SIM Noir Minuit est quant à lui vendu au prix de 616,99 euros chez Rakuten, avec 30,85 euros en bon d'achat club R. Une bonne affaire pour ce qui est l'un des meilleurs smartphones du moment. Son écran OLED de 6,47 pouces est plus grand que celui du P30, tout comme sa batterie de 4200 mAh est plus imposante. Il bénéficie également de 8 Go de RAM et d'un appareil photo un peu plus performant que le modèle standard.Nous pouvons aussi vous proposer le Huawei Mate 20 128 Go dans son élégant coloris bleu à 337 euros au lieu de 409 euros chez Darty. Le mobile fut le premier à embarquer un SoC Kirin 980. La puce est épaulée par 4 Go de mémoire vive. On retrouve un écran IPS LCD de 6,53 pouces définition 1080p, et un triple capteur photo qui a prouvé toutes ses qualités. C'est aussi un monstre d'autonomie grâce à sa batterie de 4000 mAh.Et on termine avec le Mate 20 Pro Double SIM 128 Go Noir, que l'on peut acheter sur Fnac pour 488 euros. A sa sortie, ce modèle avait sensation car il était tout le premier à proposer une fonctionnalité de recharge sans fil inversée, permettant de recharger avec la batterie du smartphone des accessoires compatibles. Au-delà de ça, il propose un magnifique écran OLED de 6,39 pouces et une batterie de 4200 mAh. Autant dire qu'il tient facilement une journée sans besoin de recharger. On a aussi 6 Go de RAM et un appareil photo mieux équipé par rapport au Mate 20 classique.Et voilà, vous savez tout ! Vous n'avez plus qu'à faite votre choix parmi ces quatre appareils qui affichent tous de très bonnes performances et font partie des meilleurs de leur catégorie.