La tablette Huawei MediaPad T5 enfin soldée chez Electro Dépôt !

Une fois n'est pas coutume, nous sommes chez Electro Dépôt pour cette bonne affaire. Vous avez la possibilité de régler la commande en trois fois, soit un apport de 55,63€ puis 53,31€ par échéance. En ce qui concerne la livraison, le retrait en magasin est gratuit. Pour recevoir la commande à domicile, comptez 1€ supplémentaire pour une livraison standard. Electro Dépôt reprendra gratuitement votre ancien appareil et la garantie de base est valable pendant deux ans.

La Huawei MediaPad T5 est une tablette tactile dotée d'un écran 10,1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Le processeur équipé est un Kirin 659 à 2,36 GHz accompagné par 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go (extensible via micro SD jusqu'à 256 Go).

Aucun ralentissement ne viendra gâcher la navigation que ce soit sur les applications ou l'interface. Cependant, vous devrez faire quelques concessions sur les jeux vidéo gourmands en ressources.