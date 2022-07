Retouchez vos photos et récupérez celles que vous avez perdus grâce à cette offre inédite !

Voilà une vraie polyvalence disponible grâce à cette suite Stellar. Vous avez malencontreusement vidé votre corbeille avec des fichiers que vous croyez irrémédiablement perdus ? Avec Stellar Photo Recovery, retrouvez et récupérez vos fichiers audio, photo et vidéo en un clin d'oeil. Que ce soit depuis vos clefs USB, HDD ou encore SSD et bien d'autres, Stellar Photo Recovery redonne vie à vos fichiers supprimés dans les formats les plus divers, allant du JPEG, PNG, GIF et RAW pour la photo, au MP4, MOV et MKV en vidéo, et au MP3, WAV et autres RPS en audio.

Vous profitez également d'InPixio, un éditeur de photos complet vous permettant de reprendre vos clichés et faire ressortir toute la splendeur de vos dernières photos. Et, même si vous n'êtes pas un pro de la retouche, ce n'est pas un souci grâce à l'interface intuitive qui va vous permettre une prise en main facilitée. Pour convertir toutes vos vidéos au format souhaité, sollicitez à votre guise Abelssoft Converter4Video, là encore un outil très simple d'usage et particulièrement pratique pour répondre à ce besoin.