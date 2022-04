Votre Mac est lent ? Voici un logiciel de nettoyage à ne pas manquer pour le booster

Avec Intego Washing Machine X9, vous allez pouvoir supprimer les fichiers indésirables qui s'immiscent de temps en temps au sein du système de votre Mac. Il peut s'agir de certains caches non utilisés, de fichiers de langue inutiles et bien plus encore. Le logiciel les identifiera pour mieux les cibler avant de passer à leur suppression. Même combat du côté des doublons qui pourront eux aussi être définitivement bannis en un simple clic.