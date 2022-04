Washing Machine, LA solution pour garder votre Mac en bonne santé !

Vous l'avez sans doute vécu, l'espace de stockage du Mac se remplit à la vitesse de la lumière. Nous passons notre temps à nous balader sur le web, à télécharger des épisodes de séries ou des logiciels mais aussi à installer des applications et forcément, un SSD de 128 ou 256 Go aura tendance à rapidement se retrouver noyé sous la profusion de fichiers volumineux. Mais ce n'est pas une fatalité si vous possédez les bons outils pour faire un ménage complet de votre ordinateur Apple.

Intego Washing Machine X9 vous permet en premier lieu de supprimer d'un clic les fichiers indésirables comme les caches des navigateurs, qui prennent une place délirante après plusieurs semaines, mais aussi les fichiers de traduction de votre logiciel dont vous n'avez pas besoin ou encore les journaux et historiques de navigation et d'utilisation. La solution d'Intego va traquer ces fichiers et les supprimer de manière propre et sécurisée. Et hop, voilà plusieurs gigaoctets de gagnés !

Intego Washing Machine X9 va également faire la chasse aux doublons. Ces paquets d'installation téléchargés deux ou trois fois ou encore ces vidéos copiées à de multiples reprises, vous les avez peut-être oublié mais eux prennent une place non négligeable sur votre disque. L'application vous fera un état des lieux des différents doublons détectés afin que vous décidiez quels fichiers garder et quels fichiers peuvent partir à la corbeille sans regrets.

Intego Washing Machine X9 vous permet enfin de clarifier votre utilisation du Mac en organisant automatiquement les fichiers présents par dizaine sur votre bureau. Ils seront désormais classés dans des dossiers pour plus de lisibilité. Les applications les plus utilisées peuvent également être ajoutées sans intervention dans le dock pour y accéder en quelques secondes.