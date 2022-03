Roidmi Eve Plus, un nouvel aspirateur robot vraiment convaincant

Et si votre aspirateur robot vous permettait également de ne plus passer la serpillère chez vous ? Le Roidmi Eve Plus vous offre pour cela un mode de lavage humide des sols. Dans la boite, vous retrouverez un réservoir d'eau de 250 mL et une serpillère réutilisable et lavable en machine. Lors du cycle de nettoyage, l'aspirateur récupérera les poussières devant lui et passera un petit coup d'eau à l'arrière pour retirer les traces de votre sol. Vous pouvez, pour les pièces les plus sales, diffuser plus d'eau à chaque passage afin de détacher les traces les plus tenaces, comme dans une cuisine par exemple.

Petit appartement ou maison de grande surface, le Roidmi Eve Plus n'a peur de rien, et certainement pas de tomber en panne de batterie. Il propose une autonomie comprise selon nos tests entre deux et trois heures, selon le mode d'aspiration sélectionné. L'appareil peut nettoyer votre maison de fond en comble sur une seule charge et si jamais il lui arrivait de ne plus avoir d'énergie, l'appareil repartira automatiquement à sa base de chargement pour remplir sa batterie avant de reprendre sa course là où il l'avait laissée.