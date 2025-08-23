Films, séries, sport et plateformes incluses : à l’occasion de la rentrée, Canal+ réserve aux moins de 26 ans une offre complète à prix réduit, sans aucune contrainte.
Une rentrée sous le signe du divertissement
La rentrée est souvent synonyme de reprise des cours, d’emploi du temps chargé et de petits budgets à gérer. Pour accompagner les étudiants et jeunes actifs, Canal+ lance son offre RAT+ à seulement 19,99€/mois, sans engagement, exclusivement pour les moins de 26 ans.
Deux options sont disponibles : RAT+ Ciné Séries, idéale pour les amateurs de films et séries, et RAT+ Sport, parfaite pour ne manquer aucun grand événement sportif. Le tout, accessible sur tous vos écrans via myCANAL, et résiliable à tout moment.
Les 3 points forts de l’offre RAT+
- Contenus premium à prix réduit : moins de 20 €/mois pour films, séries ou sport.
- Sans engagement : liberté totale, résiliation possible à tout moment.
- Spécial -26 ans : une remise durable, idéale pour la rentrée étudiante.
Tout le divertissement à portée de main
Avec RAT+ Ciné Séries, les jeunes profitent de Canal+ et de ses créations exclusives, mais aussi des principales plateformes de streaming intégrées : Netflix (Standard avec pub), Apple TV+, Paramount+, OCS, Max (HBO) et Ciné+. Une offre tout-en-un pour binge-watcher les dernières sorties sans multiplier les abonnements.
Du côté de RAT+ Sport, place au spectacle : football avec la Ligue des Champions, la Ligue 1 et la Premier League, rugby, Formule 1, MotoGP, tennis (Roland-Garros, Wimbledon, US Open) ou encore grands événements multisports via Canal+ Sport, beIN Sports, Eurosport et Apple TV+ (MLS).
Le tout accessible en HD et Dolby 5.1 via myCANAL, sur smartphone, tablette, PC ou TV connectée, pour se divertir où que vous soyez, entre deux cours ou le soir à la maison.
Pourquoi s’abonner maintenant ?
Avec la rentrée, les soirées devant un bon film ou les week-ends de matchs deviennent des moments essentiels pour décompresser. L’offre RAT+ Jeunes combine prix réduit, contenus variés et liberté totale. Souscrire maintenant, c’est s’assurer des mois de divertissement à petit prix, pile au moment où l’année universitaire commence.
✅ Notre avis sur l'offre RAT +
À l’heure où les abonnements se multiplient, le forfait Canal+ RAT+ à 19,99€/mois pour les moins de 26 ans se démarque comme l’un des meilleurs deals de la rentrée. Une offre complète, flexible et abordable, idéale pour accompagner étudiants et jeunes actifs tout au long de l’année.