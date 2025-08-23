Avec RAT+ Ciné Séries, les jeunes profitent de Canal+ et de ses créations exclusives, mais aussi des principales plateformes de streaming intégrées : Netflix (Standard avec pub), Apple TV+, Paramount+, OCS, Max (HBO) et Ciné+. Une offre tout-en-un pour binge-watcher les dernières sorties sans multiplier les abonnements.

Du côté de RAT+ Sport, place au spectacle : football avec la Ligue des Champions, la Ligue 1 et la Premier League, rugby, Formule 1, MotoGP, tennis (Roland-Garros, Wimbledon, US Open) ou encore grands événements multisports via Canal+ Sport, beIN Sports, Eurosport et Apple TV+ (MLS).

Le tout accessible en HD et Dolby 5.1 via myCANAL, sur smartphone, tablette, PC ou TV connectée, pour se divertir où que vous soyez, entre deux cours ou le soir à la maison.