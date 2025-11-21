L’offre de 1minAI se démarque par sa simplicité : un seul paiement suffit pour débloquer un accès permanent aux modèles intégrés dans l'application. Un atout appréciable en cette période où les usages numériques se multiplient, entre études, télétravail et projets personnels.

La plateforme met à disposition différents moteurs selon les usages :

GPT-5 pour la rédaction et l’assistance générale

Claude 3 pour l’analyse poussée de documents

Gemini Pro pour l’exploration et la recherche d’informations

Mistral

Midjourney pour générer des images

Le tout est associé à un volume de crédits confortable : 1 million de crédits par mois, complétés par des bonus quotidiens, largement suffisant pour une utilisation régulière. L’ensemble couvre le texte, l’image, l’audio et la traduction, sans limitation stricte au quotidien.

Si l’interface diffère de celle d’OpenAI, elle reste claire, organisée par catégories et facile à prendre en main. Certaines fonctionnalités exclusives de ChatGPT Plus, comme les plugins ou certaines options avancées, ne sont pas présentes, mais la contrepartie reste légère au vu du prix et du nombre d’outils inclus. Pour ceux qui souhaitent intégrer l’IA à leur routine sans multiplier les abonnements, cette solution représente un compromis efficace et très accessible.