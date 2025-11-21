Vous payez encore un abonnement mensuel pour utiliser une IA comme ChatGPT ? Bonne nouvelle : il existe une solution simple pour profiter des modèles les plus récents sans engagement. Pour 26 €, vous pouvez bénéficier d’un accès aux meilleurs modèles d'intelligences artificielles… et dire adieu aux frais mensuels.
Une alternative économique pour utiliser GPT-5 et d'autres IA majeures
Alors que l’accès aux modèles d’IA les plus performants est généralement proposé sous forme d’abonnement, il existe une alternative intéressante. La plateforme 1minAI propose en ce moment une formule Pro Lifetime à 29,97 $ (environ 26 €) au lieu de 234 $. Cette offre permet d’accéder notamment à GPT-5 ainsi qu’une large sélection de modèles populaires, dont Gemini, Claude 3 ou encore Midjourney. Une option rare et économique pour profiter d’outils avancés au quotidien.
Pourquoi s'intéresser à l’offre 1minAI ?
- Accès au célèbre modèle d'IA GPT-5
- Paiement unique d’environ 26 €
- Intègre aussi Gemini Pro, Claude 3, Midjourney, etc.
L’astuce pour profiter des IA les plus avancées sans abonnement mensuel coûteux
Avec son offre à paiement unique, 1minAI permet de regrouper plusieurs modèles d’intelligence artificielle au sein d’une seule plateforme. L’utilisateur accède à différents outils spécialisés selon ses besoins : rédaction, analyse de documents, recherche, création visuelle, traduction, etc.
Dans notre comparatif des meilleures IA du moment, nous avions déjà montré l’importance de ces technologies pour améliorer la productivité, qu’il s’agisse de projets étudiants, de travail collaboratif ou de création de contenus.
L’offre de 1minAI se démarque par sa simplicité : un seul paiement suffit pour débloquer un accès permanent aux modèles intégrés dans l'application. Un atout appréciable en cette période où les usages numériques se multiplient, entre études, télétravail et projets personnels.
La plateforme met à disposition différents moteurs selon les usages :
- GPT-5 pour la rédaction et l’assistance générale
- Claude 3 pour l’analyse poussée de documents
- Gemini Pro pour l’exploration et la recherche d’informations
- Mistral
- Midjourney pour générer des images
Le tout est associé à un volume de crédits confortable : 1 million de crédits par mois, complétés par des bonus quotidiens, largement suffisant pour une utilisation régulière. L’ensemble couvre le texte, l’image, l’audio et la traduction, sans limitation stricte au quotidien.
Si l’interface diffère de celle d’OpenAI, elle reste claire, organisée par catégories et facile à prendre en main. Certaines fonctionnalités exclusives de ChatGPT Plus, comme les plugins ou certaines options avancées, ne sont pas présentes, mais la contrepartie reste légère au vu du prix et du nombre d’outils inclus. Pour ceux qui souhaitent intégrer l’IA à leur routine sans multiplier les abonnements, cette solution représente un compromis efficace et très accessible.
