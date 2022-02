Bon plan : optimisez votre Mac grâce à ce logiciel

Il ne faut jamais lésiner sur une opportunité de rendre votre Mac plus performant, car contrairement à certaines idées reçues, ces appareils peuvent toujours être davantage optimisés, tandis qu'ils ne sont pas non plus à l'abris des menaces en ligne. En conséquence, MacPaw a mis au point une solution optimale, baptisée CleanMyMac X, et la propose à prix réduits en ce moment, pour un abonnement, comme un achat définitif du produit. Ainsi, la licence d'un an pour 2 Mac passe à 59,95€ en lieu et place des 79,90€ habituellement demandés. C'est donc une excellente opportunité de faire des économies.

Mais une offre encore plus alléchante est destinée à être partagée avec vos amis comme votre famille : la licence d'un an pour 5 Mac s'affiche à 89,95€ contre 199,75€ pour le tarif standard, soit -55%. Voilà donc un excellent moyen de bénéficier des qualités de ce logiciel et d'en faire également profiter votre entourage.

Vous pouvez également vous offrir des licences illimitées avec un simple paiement unique. Ainsi, la licence pour un Mac est à 79,95€ en lieu et place des 89,95€ habituellement demandés. Pour deux Mac, comptez passe à 119,95€ en lieu et place des 179,90€ habituels. Et pour 5 Mac, l'affaire est encore plus intéressante puisque le tarif passe à 179,95€ au lieu de 449,75€, soit -60% par rapport au tarif standard du moment. Dans tous les cas, vous bénéficiez d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours à compter de votre date d'achat.