Bon plan : maintenez votre Mac comme neuf grâce à Washing Machine d'Intego, en promo !

Cet outil complet qu'est la solution Washing Machine X9 présente tout d'abord l'énorme avantage d'être pensée pour les Mac et donc parfaitement adaptée à votre appareil. Cela notamment dans la perspective de ne laisser aucun répit à tout ce qui est inutilement stocké dans votre ordinateur. Ainsi, il est assez fréquent que nous multiplions les fichiers en doublon, ce qui est bien évidemement inutile dans 99% des cas, et Washing Machine X9 est mis au point pour les repérer pour vous.

Plus encore, ce sont les fichiers indésirables, qu'on peut par exemple télécharger sans trop le savoir, qui sont passés au peigne fin et sitôt supprimés de votre Mac par Intego. Car on ne lésine pas avec la sécurité, qui plus est dans un contexte où le télétravail fait son grand retour et où le mélange de la vie privée et professionnelle sur un même appareil invite à une vigilance des plus accrues.

Plus encore, grâce au Dock Intego, c'est encore plus facile d'y voir clair en optimisant le rangement de vos fichiers selon votre guise, mais avec l'aide d'Intego, c'est encore plus rapide ! Là encore, un atout de poids dans la période que nous connaissons. Ainsi, Intego revendique en moyenne 3 Go d'espace gagné, une rapidité accrue de 30% et des applications 3x plus réactives sur les Mac où sa solution Washing Machine X9 est installée ! Une belle opportunité à saisir pour vous faciliter la vie au quotidien !