Y-Brush, la brosse à dents 10 sec Made in France en super promo pour Noël

Vous voulez gagner du temps sans pour autant moins bien vous laver les dents ? Savez-vous que, contrairement aux trois minutes de brossage préconisées en France, à peine 43 petites secondes y sont en moyenne consacrées ? Y-Brush révolutionne ces moments clefs de la journée grâce à une brosse à dents révolutionnaire. Employant la technologie NylonMed, ce sont 35 000 filaments en nylon qui vous lavent parfaitement les dents et retirent efficacement la plaque dentaire.

Fort de quatre années de développement par des dentistes professionnels, Y-Brush bénéficie d'une technologie brevetée ayant largement fait ses preuves depuis son lancement en 2018. Et la firme ne cesse de faire parler d'elle, avec des passages réguliers à la télévision et plus de 80 000 personnes déjà conquises. Ce produit a été pensé pour s'adapter à tous, y compris aux enfants, avec deux tailles de brosses : S (enfants de 4 à 12 ans, adultes à mâchoire fine) ou M (après 12 ans). Dans tous les cas, ces brosses sont flexibles et toutes les mâchoires y sont adaptées.

Plus encore, Y-Brush propose trois modes de vibrations plus ou moins doux pour laver vos dents en 5, 10 ou 15 secondes maximum ! Une rapidité permise par la forme de la brosse, en Y, qui nettoie toutes vos dents simultanément, contrairement à une brosse à dents classique ! Vous bénéficiez ainsi d'un produit à l'efficacité cliniquement prouvée, 100% produit en France qui plus est, avec la possibilité de le coupler à un dentifrice à croquer durable : sous forme de comprimé, il se répand dans la bouche après avoir été croqué, pour une efficacité accrue, avec un goût menthe traditionnel. Là encore fabriqué en France, son emballage est 100% biocompostable, 100% naturel et certifié bio. Y-Brush possède bel et bien toutes les qualités pour figurer parmi vos cadeaux de noël.