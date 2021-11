Jeu concours avant le Black Friday : gagnez un iPhone 13 Pro ou un Samsung S21 Ultra avec pCloud

On ne présente plus l'iPhone 13, ni le S21 de Samsung. Tous deux représentent le très haut de gamme. Déclinés ici dans leurs versions les plus avancées (le Pro Max et l'Ultra), ils disposent de performances extrêmement élevées et d'écrans particulièrement agréables à utiliser.

De leur côté, les 2 To de stockage constituent une solution extrêmement spacieuse, suffisante pour recevoir de très nombreux fichiers, même volumineux comme les vidéos. Mais pCloud dispose également d'une autre solution, de 500 Go cette fois, également éligible au paiement en une fois ou à l'abonnement annuel.

Bien entendu, l'offre s'accompagnera de tous les services habituels de pCloud, avec des fonctionnalités tels que les liens de partage, la protection des liens par mots de passe ainsi que des statistiques détaillées des liens partagés.