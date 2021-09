Bbox Fit, la nouvelle offre fibre Bouygues Telecom à moins de 10€ par mois

Vous aimez écouter de la musique en streaming ou vous n'y avez pas encore goûté ? Bouygues Telecom ne cesse de vous choyer et vous offre 6 mois d'abonnement à Spotify Premium . De quoi écouter vos sons favoris tout comme découvrir un service musical de qualité sans avoir à sortir un seul euro de votre proche. de plus, grâce à la possibilité que vous avez de télécharger préalablement vos musiques préférées, ne craignez plus le hors-connexion, vos artistes favoris vous suivent partout.

Plus encore, Spotify Premium, c'est une écoute garantie sans coupure publicitaire, et ça, quel bonheur ! Pas besoin de craindre une prochaine interruption non désirée, vous n'aurez qu'à plonger dans votre univers et profiter de la musique en cours de lecture. Enfin, l'option musique à la demande est également incluse.

Une fois ce délai achevé, un tarif de 9,99€/mois vous est demandé. Mais comme il s'agit d'une offre sans engagement, vous demeurez libre de conserver, ou non, votre abonnement chez Spotify Premium. Dans tous les cas, ce sont 6 mois d'un des meilleurs services de streaming qui vous sont offerts, et ça, ça ne se refuse pas !