L'iPhone 12 mini est au meilleur prix constaté sur Amazon avant les soldes

Parmi les points forts de cet iPhone 12 Mini, nous pouvons mentionner son superbe écran OLED 5,4 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. En plus d'être somptueuse, cette dalle est protégée par un verre Ceramic Shield. En matière de performances, il est équipé d'un processeur Apple A14 Bionic compatible avec la 5G. La mémoire vive est à 4 Go et, comme vous l'avez sans doute déjà compris, le stockage interne atteint 64 Go (non extensible). La puissance est au rendez vous ! Les applications tourneront sans aucun problème et avec une fluidité parfaite. Quant aux haut-parleurs stéréo, ils vous immergeront pleinement dans vos contenus favoris.

Concernant ses capacités en photo maintenant, l'iPhone 12 Mini est pourvu d'un dispositif dorsal avec un capteur grand-angle 12 MP épaulé par un ultra grand-angle de 12 MP également. Vous pourrez donc capturer des vidéos en 4K. À l'avant, une caméra 12 MP est aussi présente. Le déverrouillage peut être effectué via Face ID. Enfin, la batterie 2227 mAh est compatible avec la recharge rapide 20 W et avec la charge sans-fil à 12,5 W. Une norme d'étanchéité IP 68 a aussi été appliquée.